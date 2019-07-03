Работу регоператора по вывозу ТКО обсудил комитет по законодательству Псковского облсобрания

15:57, 03 июля 2019, ПАИ

Информацию о работе регионального оператора по обращению с ТКО рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 3 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Помимо общих вопросов обсуждалась тема несанкционированных свалок. Вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко подчеркнул: схема обращения с несанкционированными свалками должна заработать – на карте ОНФ уже обозначено более 200 таких свалок.

Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, напомнил, что за вывоз мусора с несанкционированных свалок платит собственник, но не всегда удается его найти. Он добавил, что в тарифе регионального оператора нет затрат на уборку несанкционированных свалок. По его словам, свалки будут ликвидироваться в полном объёме только тогда, когда граждане начнут выбрасывать мусор в контейнеры.

Представитель регионального оператора сообщила, что компания знает о всех свалках в Псковской области, благодаря взаимодействию с региональным комитетом по строительству и ЖКХ. Она согласилась, что собственника порой трудно определить, также есть проблемы с заключением договоров с муниципалитетами на вывоз несанкционированных свалок.

Сергей Грахов добавил, что ведутся плотные переговоры с рядом компаний, которые являются признанными лидерами на российском рынке по разработке территориальных схем. Он отметил, что на прошлой неделе одна из них приезжала в Псков с презентацией их продукта, месяц назад встречались с другой компанией. По его словам, сейчас анализируют представленные схемы в соотношении «цена-качество».