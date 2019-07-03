Псковская область вошла в список регионов с высокой эффективностью работы МФЦ

15:48, 03 июля 2019, ПАИ

Псковская область вошла в список регионов РФ с высокой эффективностью организации деятельности сети МФЦ по итогам первого квартала 2019 года. Рейтинг был представлен в печатном журнале, который получили участники прошедшего в конце июня форума МФЦ в Якутске, пишет D-Russia.ru.

Результаты выше среднего показали 47 регионов, 32 субъекта получили среднюю оценку, 6 находятся на удовлетворительном уровне организации работы сети многофункциональных центров. Низшую оценку ни один регион не получил.

Составители рейтинга взяли за основу 11 показателей, в том числе долю граждан, реализацию принципа «одного окна», бренд «Мои Документы», уровень удовлетворенности населения, предоставление государственных услуг по экстерриториальному принципу, дополнительных услуг и сервисов.

Проверочные мероприятия коснулись 200 МФЦ, в 161 из них сделали контрольный звонок, в 59 проверили фотоматериалы на предмет соответствия единому фирменному стилю.

В число регионов-лидеров, которые стабильно показывали за период 2016-2018 гг. высокое качество организации деятельности по созданию и развитию сети МФЦ, вошли Алтайский край, Воронежская область, Москва, Калининградская, Липецкая, Московская области, Приморский край, Республики Дагестан, Саха (Якутия), Ростовская область, Ставропольский край, Томская и Тульская области, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра).