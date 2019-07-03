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Общество

Вера Емельянова посетила медицинские и социальные объекты Дедовичского района

2 июля первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова посетила Дедовичский район. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, целью рабочей поездки стали медицинские и социальные объекты муниципалитета. 

В Сосонской основной общеобразовательной школе Вера Емельянова проверила ход подготовки к новому учебному году. В Дедовичской районной больнице она проконтролировала ход ремонтных работ в терапевтическом и хирургическом отделениях, которые проводятся на средства федерального бюджета.

До 2019 года ремонта в учреждении не было более 20 лет. Решение о начале реконструкции принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в 2018 году по итогам рабочей поездки в муниципалитет. Сейчас в больнице действует круглосуточный стационар на 34 места, 23 места предусмотрены для дневного. Функционируют детское, хирургическое и терапевтическое отделения, Скорая помощь. В пристройке размещена поликлиника.

Также первый вице-губернатор навестила постояльцев сестринского отделения больницы и Пожеревицкого дома-интерната. Она обсудила с руководством и сотрудниками учреждений текущие и проблемные вопросы, требующие содействия и помощи со стороны властей области. 

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