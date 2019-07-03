Депутаты рассмотрели поправки в закон Псковской области о предоставлении жилья детям-сиротам

16:53, 03 июля 2019, ПАИ

На заседании 3 июля комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания рассмотрел поправки в закон Псковской области о предоставлении жилья детям-сиротам, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель председателя комитета социальной защиты Псковской области Елена Федорова доложила, что из-за определенных законодательных норм имели место случаи, когда на получение жилого помещения претендовали дети-сироты, проживающие в двух-, трехкомнатных квартирах или домах вдвоем с братом, сестрой, тетей, дядей, бабушкой, дедушкой, которые не являются членами семьи заявителя.

Также, по словам специалисты, из-за подобного законодательного несовершенства возможно искусственное ухудшение жилищных условий при вселении в жилые помещения, занимаемые детьми-сиротами, посторонних лиц для получения жилого помещения за счёт жилищного фонда области.

Законопроект разработан с тем, чтобы привести в соответствие региональное и федеральное законодательство и исключить подобные случаи.