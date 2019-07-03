Подтопления ожидаются в Петербурге из-за ливней

18:18, 03 июля 2019, ПАИ

Жителей Санкт-Петербурга предупреждают о локальных подтоплениях, которые возможны из-за циклона с ливневыми дождями, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской водоканал.

По словам представителей водоканала Санкт-Петербурга, подтопления возможны в случае, если интенсивность осадков превысит нормативные показатели. В организации пояснили, что во время дождя не вся вода может уйти в ливневую канализацию: на это требуется ещё 20-30 минут после завершения дождя.

В водоканале призвали петербуржцев не выбрасывать мусор в водопроводные и канализационные колодцы, чтобы избежать их засорения.