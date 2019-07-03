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Общество

Фестиваль «Осень в Михайловском - 2019» пройдёт в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах с 11 по 13 сентября будет проходить XV межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском - 2019». Мероприятие приурочено к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

На фестивале будут представлены лучшие творческие программы по чтению из различных российских регионов, пройдут мастер-классы, презентации лучших проектов и книжных новинок. В рамках культурной программы фестиваля планируются экскурсии в Михайловское. К участию в фестивале «Осень в Михайловском – 2019» приглашаются руководители и ведущие специалисты библиотек, книгоиздатели, литературоведы и писатели.

Организаторами фестиваля являются комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека, центр чтения Российской национальной библиотеки, государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

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