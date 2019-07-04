0
14:10
Александр Котов: Наша задача - смотреть на два шага вперед
14:04
Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук
13:51
ФОТОФАКТ: На выезде из Великих Лук из-за дерева не виден светофор
13:07
Бывшее здание роддома передадут Псковской городской поликлинике
12:59
Марина Гаращенко: Отказ Скорой помощи выезжать к пациенту со ссылкой на плохие дороги - это абсолютно недопустимо
12:55
30 млн рублей выделены на привлечение 24 врачей и 12 фельдшеров в Псковской области
12:21
67 медработников приехали работать в Псковскую область из других регионов
Еще новости
Общество

Более 206 млн рублей направят на ликвидацию свалки в Пскове и нефтехранилища в Невеле

Более 206 млн рублей направят псковские власти на проект «Чистая страна» до 2024 года. На эти деньги будут ликвидированы свалка в Пскове и нефтехранилище в Невеле, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктора Мусатова.

По словам Виктора Мусатова, общий объем финансирования по региональному проекту «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология» составляет более 206 млн рублей, это средства федерального, областного и местного бюджетов. Почти 27 млн рублей выделяется из консолидированного бюджета Псковской области. На эти средства в Пскове будет ликвидирована свалка и проведена рекультивация её территорий, а также ликвидировано нефтешламовое хранилище в Невеле.

Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии отметил, что в рамках нацпроекта «Экология» власти Псковской области разработали региональный проект «Чистая страна». Он направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда. По словам Виктора Мусатова, на выделенные средства будут проведены инженерные изыскания: геологические, геодезические, гидрометеорологические и экологические.

Свалка в Пскове выработала свой ресурс и была закрыта 1 января 2018 года. Эксплуатировался псковский полигон бытовых отходов 70 лет. О том, как утилизируется мусор в Пскове, читайте ЗДЕСЬ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Более 206 млн рублей направят на ликвидацию свалки в Пскове и нефтехранилища в Невеле Работу регоператора по вывозу ТКО обсудил комитет по законодательству Псковского облсобрания Порядка 100 кубометров мусора вывезли после первого дня Ганзы в Пскове Порядка 130 псковичей ежедневно обращаются в центр обслуживания клиентов ООО «Экопром» Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области обработал около 80 тысяч обращений на «горячую линию» Пожароопасную свалку обнаружила прокуратура в Пустошкинском районе Реестр мест накопления отходов и схему их размещения потребовала создать в Пустошке прокуратура Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем В Пскове убрали мусор у стен Гремячей башни Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук
04 июля 2019
Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук
ФОТОФАКТ: На выезде из Великих Лук из-за дерева не виден светофор
04 июля 2019
ФОТОФАКТ: На выезде из Великих Лук из-за дерева не виден светофор
Бывшее здание роддома передадут Псковской городской поликлинике
04 июля 2019
Бывшее здание роддома передадут Псковской городской поликлинике
Марина Гаращенко: Отказ Скорой помощи выезжать к пациенту со ссылкой на плохие дороги - это абсолютно недопустимо
04 июля 2019
Марина Гаращенко: Отказ Скорой помощи выезжать к пациенту со ссылкой на плохие дороги - это абсолютно недопустимо
30 млн рублей выделены на привлечение 24 врачей и 12 фельдшеров в Псковской области
04 июля 2019
30 млн рублей выделены на привлечение 24 врачей и 12 фельдшеров в Псковской области
67 медработников приехали работать в Псковскую область из других регионов
04 июля 2019
67 медработников приехали работать в Псковскую область из других регионов
Меры для увеличения заработной платы медперсонала принимают в Псковской области
04 июля 2019
Меры для увеличения заработной платы медперсонала принимают в Псковской области
Почти 18 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в Псковской области
04 июля 2019
Почти 18 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в Псковской области

Идет загрузка...