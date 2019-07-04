Более 206 млн рублей направят на ликвидацию свалки в Пскове и нефтехранилища в Невеле

11:16, 04 июля 2019, ПАИ

Более 206 млн рублей направят псковские власти на проект «Чистая страна» до 2024 года. На эти деньги будут ликвидированы свалка в Пскове и нефтехранилище в Невеле, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктора Мусатова.

По словам Виктора Мусатова, общий объем финансирования по региональному проекту «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология» составляет более 206 млн рублей, это средства федерального, областного и местного бюджетов. Почти 27 млн рублей выделяется из консолидированного бюджета Псковской области. На эти средства в Пскове будет ликвидирована свалка и проведена рекультивация её территорий, а также ликвидировано нефтешламовое хранилище в Невеле.

Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии отметил, что в рамках нацпроекта «Экология» власти Псковской области разработали региональный проект «Чистая страна». Он направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда. По словам Виктора Мусатова, на выделенные средства будут проведены инженерные изыскания: геологические, геодезические, гидрометеорологические и экологические.

Свалка в Пскове выработала свой ресурс и была закрыта 1 января 2018 года. Эксплуатировался псковский полигон бытовых отходов 70 лет. О том, как утилизируется мусор в Пскове, читайте ЗДЕСЬ.