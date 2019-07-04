Увеличить выплаты в рамках программы «Земский доктор» до 2 млн рублей предложила Марина Гаращенко

12:33, 04 июля 2019, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко предложила увеличить выплаты по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» до 2 млн рублей. Об этом с 34-й сессии Псковского областного Собрания передает корреспондент Псковского агентства информации.

В своем выступлении Марина Гаращенко пояснила, что необходимо установить дифференцированный подход к реализации федеральной программы «Земский доктор/Земский фельдшер», определив ее участниками только субъекты России с обеспеченностью врачами менее 30 на 10 тыс. населения и увеличить выплаты до 2 млн рублей за счет средств федерального бюджета в полном объеме (в настоящее время федеральный бюджет - 60%, областной бюджет - 40%).

По ее мнению, увеличение размера единовременной компенсационной выплаты за счет федерального бюджета без дополнительной нагрузки на областной бюджет позволит повысить эффективность реализации федеральной программы «Земский доктор/Земский фельдшер» на территории области, которая является регионом с низкой бюджетной обеспеченностью.

Также Марина Гаращенко предложила предусмотреть субсидирование системы здравоохранения Псковской области из средств федерального бюджета в части «льготной ипотеки» для врачей первичного звена и врачей наиболее дефицитных специальностей. Она подчеркнула, что целесообразно принятие федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения медицинских работников» по аналогии с федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Также она считает нужным предусмотреть субсидию Псковской области за счет средств областного бюджета либо федерального бюджета на выплату ежемесячных доплат в размере 20 тыс. рублей врачам первичного звена здравоохранения: участковым врачам-терапевтам, врачам-педиатрам, врачам общей практики, и 15 тыс. рублей - фельдшерам скорой помощи и фельдшерам, ведущим самостоятельный амбулаторный прием.

«Необходимо предусмотреть федеральные целевые субсидии для субъектов Российской Федерации с обеспеченностью врачами менее 30 на 10 тыс. населения на выплату «подъемных» врачам-специалистам при трудоустройстве в амбулаторно-поликлинические медицинские организации и отделения», – добавила председатель комитета.

Дополнительными мерами привлечения специалистов также могут стать региональные конкурсы и гранты губернатора области за высокие индивидуальные и коллективные достижения в сфере здравоохранения.