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Общество

Марина Гаращенко: Отказ Скорой помощи выезжать к пациенту со ссылкой на плохие дороги - это абсолютно недопустимо

Отказ Скорой помощи выезжать к пациенту со ссылкой на плохие дороги - это абсолютно недопустимо, заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на вопрос депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Антон Минаков привел в пример ситуацию, когда медики отказались выезждать к пациенту в Карамышево, отметив, что «просто не доедут» из-за плохой дороги. Глава профильного ведомства попросила предоставить ей все данные по данному факту для реагирования.

Председатель комитета также подчеркнула, что пациент, которого врач отправляет на исследование в частные медицинские организации, не должен платить деньги за этот осмотр, если, конечно, у клиники заключен соответствующий договор, то есть она является участником системы ОМС.

Марина Гаращенко, отвечая на вопрос депутата Алексея Севастьянова, сообщила, что псковские медики «постоянно и беспрерывно» проходят повышение квалификации. «Мы будем расширять образовательные квалификационные программы. Есть договоренности о том, что к нам будут приезжать специалисты из института имени Мечникова, чтобы на месте обучать наших медиков», - рассказала Марина Гаращенков и добавила, что псковские врачи также должны в обязательном порядке пройти обучение для работы на оборудовании, которое прибудет в региона в рамках национального проекта. 

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