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Общество

Список запрещенных для женщин профессий сократят в России

Фото: Андрей Степанов

В России собираются сократить список запрещенных для женщин профессий. Соответствующий документ разрабатывает Минтруд, сообщает РБК.

Отмечается, что обновленный документ должен вступить в силу с 2021 года. На данный момемент в его перечь входят 98 видов работ, на которых ограничен женский труд, в то время как предыдущая версия 20-летней давности включала 456 профессий.

Если этот документ будет принят, то российские женщины смогут, в частности, служить на корабле, работать машинистами электропоездов, трактористами-машинистами. При этом министерство труда оставило под запретом 21 блок производств и работ. Среди них химическое производство, производство цветных и редких металлов, бурение нефти и слесарные авиационные работы.

В Минтруде пояснил, что обновленный перечень будет действовать в том случае, если по результатам специальной оценки условия труда для работниц будут отнесены к вредному и опасному классу. В случае же, если работодатель создаст безопасные условия труда, то он сможет привлекать женщин к работе без ограничений. Также в ведомстве добавили, что Минтруд продолжает вести доработку документа с учётом предложений профсоюзов и работодателей.

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