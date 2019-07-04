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Общество

Бывшее здание роддома передадут Псковской городской поликлинике

Бывшее здание роддома в Пскове будет передано Псковской городской поликлинике. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Марина Гаращенко на сессии областного Собрания 4 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос создания поликлиники на Завеличье поднял спикер регионального парламента Александр Котов. Он заметил, что тема обсуждается давно, но конкретных решений так и не принято.

Марина Гаращенко пояснила, что вызывало опасения техническое состояние здания, где ранее располагался перинатальный центр. «Годы идут, меняются технологии, требования к размещению амбулаторно-поликлинических служб», - пояснила она и добавила, что поликлиника должна быть размешена в новой модели медицинской организации, которая представлена в рамках национального проекта. Необходимы определенные пространства, комфортные для посещения, с хорошими помещениями, рекреациями, входными группами, зонами отдыха.

На данный момент проведен анализ техсостояния здания бывшего роддома, подсчитаны затраты на его реконструкцию и закупку необходимого оборудования. Марина Гаращенко заверила, что здание будет передано под поликлинику, готовятся предложения, какие медицинские службы и в каком объеме там разместятся.

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