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Общество

Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук

Фото Григория Красновского из группы "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители Великих Лук удивлены появлением на улицах города овец 3 и 4 июля. Подписчики группы «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте» рассказывают, что стали очевидцами перебежек как минимум трех овец, одну из которых заснял на видео очевидец.

Видео очевидца в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Вчера по Калинина 3 штуки бегало мимо мясокомбинатовского магазина. Сегодня уже одна осталась», – пишет Ольга Астахова. «Да-да! Вчера с утра пробегала!» – подтвердил Григорий Красновский.

Источник: ВКонтакте (группа "Подслушано Великие Луки")

Пользователей социальной сети настолько впечатлило появление овец, что они стали сочинять стихи. 

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