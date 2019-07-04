Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук

14:04, 04 июля 2019, ПАИ

Жители Великих Лук удивлены появлением на улицах города овец 3 и 4 июля. Подписчики группы «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте» рассказывают, что стали очевидцами перебежек как минимум трех овец, одну из которых заснял на видео очевидец.

Видео очевидца в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Вчера по Калинина 3 штуки бегало мимо мясокомбинатовского магазина. Сегодня уже одна осталась», – пишет Ольга Астахова. «Да-да! Вчера с утра пробегала!» – подтвердил Григорий Красновский.

Пользователей социальной сети настолько впечатлило появление овец, что они стали сочинять стихи.