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Общество

Плацкарт с длинными полками и без «боковушек» разработали в России

Фото: Вагонреммаш

В России разработали концепт новых плацкартных вагонов без боковых мест. Фотографии новых вагонов презентовала «Федеральная пассажирская компания», сообщает РИА Новости.

В новых вагонах будет увеличено пространство купе и, соответственно, удлинится спальное место. Кроме того, будут ликвидированы «боковушки», правда это уменьшит максимальное количество пассажиров в вагоне с 54 до 40.

В федеральной пассажирской компании не сообщили, когда начнется внедрение вагонов нового типа, однако отметили, что сейчас разработчики выясняют, будет ли проект востребован у пассажиров.

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