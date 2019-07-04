Женщина погибла в Минске во время праздничного салюта

22:26, 04 июля 2019, ПАИ

64-летняя женщина погибла во время праздничного салюта в Минске. Как пишет РИА Новости, серия взрывов разрушила салютные установки, осколки от них разлетелись во все стороны.

Один из снарядов попал в женщину, которая наблюдала за фейерверком на берегу реки Свислочь. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, но спасти пострадавшую не удалось.

В результате происшествия ранило около 10 человек, 5 госпитализированы. Причиной взрыва салютных установок могли стать некачественные заряды одного из калибров пиротехники. Сейчас правоохранители разбираются в рамках возбужденного уголовного дела.