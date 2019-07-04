Вопрос о запрете смартфонов в школах России решат до 1 сентября

23:00, 04 июля 2019, ПАИ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживала предложение учительского сообщества о запрете для учеников пользоваться телефонами в школе. Как пишет РИА Новости, она обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой решить этот вопрос к новому учебному году.

По мнению Валентины Матвиенко, возможно, следует вообще «запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность».

Она отметила, что многие педагоги, директора школ и родители высказываются против использования детьми телефонов в школе, особенно в младших классах, где это отвлекает от учебного процесса.

При этом Валентина Матвиенко напомнила, что Советом при президенте по реализации госполитики по защите детей была создана рабочая группа, которая в течение месяца должна представить свои предложения по этому вопросу. В любом случае, по ее словам, «у ребенка не должно быть телефона на уроке».