Эксперты выяснили желаемый уровень зарплат у молодёжи

09:17, 05 июля 2019, ПАИ

Эксперты узнали, на какую зарплату рассчитывает российская молодежь от 18 до 30 лет, сообщает телеканал RT со ссылкой на исследование специалистов из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

На самую высокую зарплату претендуют занятые в области информационных технологий. Треть из них уверены, что их образование и уровень квалификации позволяет им рассчитывать на 50–60 тыс. рублей в месяц. 20% специалистов из сферы IT хотели бы получать 40–50 тыс., еще четверть — 30–40 тыс.

25% молодых работников правоохранительных структур считают для себя приемлемой месячный оклад в 50–60 тыс. рублей. Столько же специалистов из этой области согласны работать за 30–40 тыс.

Занятые в сфере финансов, консалтинга и рекламы в большинстве случаев рассчитывают получать от 30 до 40 тыс. рублей в месяц. Еще 15% согласны на 20—30 тыс.

Наиболее скромные зарплатные ожидания — у молодых людей, работающих в науке, образовании, здравоохранении и культуре. 40% рассчитывает на 20–30 тыс. рублей в месяц. 10% сообщили, что хотели бы получать 40–50 тыс.