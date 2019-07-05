Делегация Псковской области защищает заявку на включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

09:18, 05 июля 2019, ПАИ

Делегация Псковской области примет участие в презентации номинации «Памятники Древнего Пскова» для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе 43-й сессии комитета Всемирного наследия в Баку. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в состав делегации вошли первый заместитель главы региона Вера Емельянова, председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова и советник губернатора области по вопросам культуры и музейного дела Александр Голышев.

Перед конференцией Вера Емельянова подчеркнула, что Псков достоин как никто другой включения в списки культурного наследия ЮНЕСКО. «Наши уникальные памятники, которыми мы гордимся, это достояние не только Пскова и России, но и всемирное достояние», – отметила она.

Вера Емельянова привела данные, согласно которым Псков входит в десятку самых активных городов России по внутреннему туризму и в число наиболее привлекательных регионов для путешественников. «Статус, который мы хотим получить, поможет привлечь дополнительное внимание к нашей Псковской области и памятникам культурного наследия, что позволит активно принимать участие в их восстановлении и реставрации», – добавила она.

Заявка от Псковской области включает собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

Представление участников пройдет с 5 по 7 июля. Номинируемый серийный объект культурного наследия «Памятники Древнего Пскова» поддержан Минкультом и представлен наиболее яркими образцами крепостного, культового и гражданского зодчества средневековой Руси XII — начала XVII веков.

Вера Емельянова отметила, что Министерством культуры – главный партнер в этом проекте, поскольку номинация была поддержана министром культуры России Владимиром Мединским. «Это высокая оценка тех шагов, которые сделаны губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и владыкой Тихоном», – добавила она.