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Общество

Директор дновской аптеки заплатит штраф за нарушение закона о закупках

По требованию прокурора Дновского района директор районной аптеки привлечена к ответственности за нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что руководитель аптеки не разместил план закупок на 2019 год в единой информационной системе.

В связи с этим заместитель прокурора района возбудил дело об административном правонарушении по части 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которое направил в УФАС России по Псковской области.

Руководитель аптеки привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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