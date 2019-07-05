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Общество

Псковские приставы отправили четырех иранцев на родину

Фото УФССП России по Псковской области

Четырех граждан Ирана принудительно выдворили судебные приставы за пределы России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Иранцы хотели попасть в Евросоюз через Пыталовский район – они нарушили правила нахождения в пограничной зоне России и сроки пребывания на территории РФ, за что их оштрафовали на 500 рублей с выдворением из России.

До времени отправления на родину они находились в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, МВД России.

Как только постановление суда вступило в законную силу, псковские судебные приставы проводили граждан Ирана до аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Их ждал авиарейс в Турцию, после чего их определят на рейсы до родины.

В этом году судебные приставы Псковской области выдворили за пределы России более 90 иностранных граждан, добавили в ведомстве.

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