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Общество

42 заявки поступили на конкурс «Лучшее поселение Псковской области»

42 заявки от 39 поселений из 19 районов поступили на участие в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В конкурсе участвуют городские поселения, сельские поселения с численностью населения до 1,7 тысяч человек, а также сельские поселения с численностью населения более 1,7 тысяч человек. Поселения в этом году борются за звание лучших в трех номинациях: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». В каждой категории участников и в каждой номинации будет определено по два победителя.

На данный момент завершён первый этап конкурса. Рассмотрение, оценка конкурсных материалов и составление списка претендентов на победу пройдут с 1 по 31 июля, а с 1 по 31 августа дадут оценку материалов на местности. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится с 1 сентября по 1 октября.

Размер грантов для городских поселений составит 1 млн рублей за первое место и 500 тысяч рублей — за второе. Для сельских поселений — 700 тысяч за первое место и 300 тысяч рублей — за второе. На грантовую поддержку поселений в областном бюджете заложены 10,5 млн рублей.

Целью конкурса, предложенного депутатами Дубровенской волости Порховского района, стало повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений.

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