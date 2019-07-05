Митинг в память о погибших подводниках прошел в Пскове

12:57, 05 июля 2019, ПАИ

5 июля в Пскове на набережной Флотской славы прошёл траурный митинг в память о жертвах трагедии на глубоководном аппарате 1 июля, где погибли 14 моряков.

Участниками митинга стали представители областной администрации, городской Думы, Общественной палаты Псковской области, Морского собрания Пскова, офицеры и ветераны морского флота, юнармейцы и жители города, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор Псковской области Николай Цветков от имени администрации региона и губернатора Михаила Ведерникова, органов власти и общественности, поблагодарил всех, кто пришел на митинг, чтобы почтить память «незаметных, но очень мужественных героев».

Николай Цветков отметил, что на глубоководном аппарате проходили службу офицеры от Камчатки до Санкт-Петербурга – «вся наша необъятная страна». Он назвал подвиг моряков «шагом в бессмертие» и отметил, что этот трагический случай подчеркнул силу, нерушимость и мужество моряков-подводников и всех, кто служит в Вооруженных силах России.

Депутат Псковской гордумы Григорий Турчин отметил, что погибшие были потомственными военными. «Они выбрали этот путь осознанно и пошли на смерть осознанно, чтобы спасти своих товарищей и спасти уникальный аппарат. Вечная им память!» - сказал он.

Другие выступающие отмечали, что эта трагедия не только для моряков, а для всех жителей России. Они подчеркнули, что на глубоководном аппарате погибли опытные профессионалы.

После траурного митинга псковичи возложили цветы и венки в память о погибших моряках.