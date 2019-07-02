Два Героя России и семь капитанов первого ранга погибли с моряками из-за пожара на глубоководном аппарате

22:16, 02 июля 2019, ПАИ

Из 14 погибших на глубоководном аппарате – семь капитанов первого ранга и двое Героев России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Это большая потеря», — подчеркнул глава государства. Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших моряков и поручил оказать им помощь и поддержку. Также он попросил Сергея Шойгу лично поехать в Североморск, заслушать доклады о причинах трагедии и доложить о них.

Министр обороны отметил, что пожар потушили благодаря решительным действиям экипажа. Трагедия произошла 1 июля в территориальных водах России. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска.