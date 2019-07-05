Василий Осипов: Есть понимание как двигаться, чтобы улучшить работу в сфере обращения ТКО в Псковской области

13:34, 05 июля 2019, ПАИ

У администрации Псковской области есть понимание того, куда двигаться дальше, чтобы улучшить работу в сфере обращения ТКО в регионе. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов на пресс-конференции 5 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Осипов отметил, что в Псковской области была проведена большая работа для появления регионального оператора по обращению с ТКО. «Только кажется, что это легкая задача», - заметил он.

Вице-губернатор также отметил, что есть неудовлетворенность от работы отрасли в целом и конкретные жалобы. Он сообщил, что дважды уже встречался с руководством компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. «Запланировано совещание с главами районов, где мы еще раз обсудим этот вопрос. Есть понимание как двигаться, чтобы было улучшение. Но вопросов много», - отметил Василий Осипов.