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Общество

Василий Осипов: Есть понимание как двигаться, чтобы улучшить работу в сфере обращения ТКО в Псковской области

У администрации Псковской области есть понимание того, куда двигаться дальше, чтобы улучшить работу в сфере обращения ТКО в регионе. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов на пресс-конференции 5 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Осипов отметил, что в Псковской области была проведена большая работа для появления регионального оператора по обращению с ТКО. «Только кажется, что это легкая задача», - заметил он.

Вице-губернатор также отметил, что есть неудовлетворенность от работы отрасли в целом и конкретные жалобы. Он сообщил, что дважды уже встречался с руководством компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. «Запланировано совещание с главами районов, где мы еще раз обсудим этот вопрос. Есть понимание как двигаться, чтобы было улучшение. Но вопросов много», - отметил Василий Осипов.

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  • Ситуация с ТКО в Псковской области
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