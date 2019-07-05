0
15:44
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
15:12
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
15:10
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
14:50
Псковская область вошла в топ-20 привлекательных для иностранных туристов регионов
14:30
Аркадий Мурылев призвал бизнес-сообщество поддержать переиздание «В горящем Грозном»
14:01
Региональные власти намерены сделать Псковпассажиравтотранс безубыточным предприятием
13:50
Схема движения на улице Юбилейной в Пскове изменится после ремонта
Еще новости
Общество

Работа над эскизами к спектаклю «Борис Годунов» начнется в Пушкинском музее-заповеднике

В рамках творческой лаборатории Государственного театра наций в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на следующей неделе начнётся работа над эскизами к спектаклю «Борис Годунов». Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, в течение нескольких дней молодые московские режиссёры Кирилл Сбитнев, Кирилл Вытоптов, Иван Комаров и Вячеслав Тыщук будут работать в музее-заповеднике с актёрами драматических театров из Петрозаводска (Карелия), Серова (Свердловская область) и Великих Лук.

Отмечается, что для участников проекта в «Михайловском» уже составили обширную экскурсионную программу, которая поможет им максимально войти в мир Пушкина, подробно познакомившись с местами, где, собственно, поэт и создал свою «драматическую повесть, Комедию o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве».

Подготовленные в рамках проекта эскизы — по одной части пьесы от каждого режиссёра — покажут публике 14 июля. Зрители при этом станут полноценными участниками творческой лаборатории. Они смогут обсудить увиденное и проголосовать за работы по «двухбалльной» системе: или «продолжить работу», или «забыть, как страшный сон».  Вход на показы — свободный для всех желающих.

Подробнее о проекте, организаторами которого являются Министерство культуры России, Государственный театр наций, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и Благотворительный фонд Евгения Миронова «Театральные инициативы», можно узнать на официальном сайте музея. Проект посвящен 220-летию со дня рождения Пушкина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Год театра
Работа над эскизами к спектаклю «Борис Годунов» начнется в Пушкинском музее-заповеднике Джаз-оркестр из Санкт-Петербурга выступит под открытым небом в Пскове Гастроли Новороссийского драматического театра пройдут в Пскове с 8 по 11 августа Эксперты поделились впечатлениями о режиссёрской лаборатории «Театр про писателей» в Пскове Псковский театр драмы завершает сезон комедией «Очень громкая премьера» Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере Псковская молодежь участвует в форуме «Ладога-2019» Псковский спектакль «Год Жирафа» покажут на Международном фестивале «КУКАRТ» Гранд-дама Псковского театра Мирра Горская
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
05 июля 2019
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
05 июля 2019
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
05 июля 2019
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
Псковская область вошла в топ-20 привлекательных для иностранных туристов регионов
05 июля 2019
Псковская область вошла в топ-20 привлекательных для иностранных туристов регионов
Аркадий Мурылев призвал бизнес-сообщество поддержать переиздание «В горящем Грозном»
05 июля 2019
Аркадий Мурылев призвал бизнес-сообщество поддержать переиздание «В горящем Грозном»
Региональные власти намерены сделать Псковпассажиравтотранс безубыточным предприятием
05 июля 2019
Региональные власти намерены сделать Псковпассажиравтотранс безубыточным предприятием
Схема движения на улице Юбилейной в Пскове изменится после ремонта
05 июля 2019
Схема движения на улице Юбилейной в Пскове изменится после ремонта
Василий Осипов: К 2024 году 80 % федеральных дорог в Псковской области должны отвечать требованиям безопасности
05 июля 2019
Василий Осипов: К 2024 году 80 % федеральных дорог в Псковской области должны отвечать требованиям безопасности

Идет загрузка...