Работа над эскизами к спектаклю «Борис Годунов» начнется в Пушкинском музее-заповеднике

13:59, 05 июля 2019, ПАИ

В рамках творческой лаборатории Государственного театра наций в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на следующей неделе начнётся работа над эскизами к спектаклю «Борис Годунов». Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, в течение нескольких дней молодые московские режиссёры Кирилл Сбитнев, Кирилл Вытоптов, Иван Комаров и Вячеслав Тыщук будут работать в музее-заповеднике с актёрами драматических театров из Петрозаводска (Карелия), Серова (Свердловская область) и Великих Лук.

Отмечается, что для участников проекта в «Михайловском» уже составили обширную экскурсионную программу, которая поможет им максимально войти в мир Пушкина, подробно познакомившись с местами, где, собственно, поэт и создал свою «драматическую повесть, Комедию o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве».

Подготовленные в рамках проекта эскизы — по одной части пьесы от каждого режиссёра — покажут публике 14 июля. Зрители при этом станут полноценными участниками творческой лаборатории. Они смогут обсудить увиденное и проголосовать за работы по «двухбалльной» системе: или «продолжить работу», или «забыть, как страшный сон». Вход на показы — свободный для всех желающих.

Подробнее о проекте, организаторами которого являются Министерство культуры России, Государственный театр наций, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и Благотворительный фонд Евгения Миронова «Театральные инициативы», можно узнать на официальном сайте музея. Проект посвящен 220-летию со дня рождения Пушкина.