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Общество

Аркадий Мурылев призвал бизнес-сообщество поддержать переиздание «В горящем Грозном»

Фото из Instagram Аркадия Мурылева

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев призвал бизнес-сообщество поддержать выпуск дополненного издания книги Виктора Ермакова «В горящем Грозном». Об этом он сообщил в своем Instagram.

Аркадий Мурылев рассказал, что 5 июля он встретился с председателем Клуба генералов и адмиралов, генерал-лейтенантом Валентином Костенко и полковником Виктором Ермаковым, автором книги «В горящем Грозном», который презентовал свою книгу. Военнослужащие обратились к бизнес-омбудсмену с просьбой оказать содействие в выпуске дополненного издания.

Фото из Instagram Аркадия Мурылева

Первое издание книги «В горящем Грозном. 1996 год. О пережитом» Виктор Ермаков выпустил в 2016 году на собственные средства тиражом 500 экземпляров, которые он безвозмездно направил в общественные ветеранские организации силовых министерств и ведомств, руководителям воинских учреждений и частей, непосредственным участникам тех событий, вдовам и детям погибших военнослужащих, ветеранам боев более чем в 30 регионов страны.

Валентин Костенко в своем обращении отметил, что книга вызвала исключительно положительную реакцию. Участники тех боев сообщили автору Виктору Ермакову ранее неизвестные эпизоды и подробности, поэтому было принято решение выпустить второе издание книги, дополненное новыми материалами.

«Уважаемые предприниматели! Обращаюсь к вам за поддержкой! Давайте вместе поможем Виктору Васильевичу и найдём возможность перечислить часть своих средств на издание книги!» – призвал Аркадий Мурылев.  

Бизнес-омбудсмен указал, что средства можно перечислить на счёт компании ООО «Дизайн экспресс» (Псков) с назначением «добровольное пожертвование на издание книги».

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