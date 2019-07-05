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Общество

ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева

Фото из группы "Подслушано Великие Луки" социальной сети Вконтакте.

Меньше суток потребовалось властям Великих Лук на решение проблемы с дорожными знаками, прячущимися в ветках деревьев.

Накануне пользователи социальных сетей распространили снимок, на котором отчетливо видно, что разросшиеся кустарники и деревья скрывают дорожные знаки и светофор. Это создает проблемы для автовладельцев. Сигналы светофора в дневные часы практически неразличимы.

5 июля в группе «Подслушано Великие Луки» появился очередной пост. «давайте чаще выкладывать косяки и город станет лучше) Это действительно работает», - написали пользователи.

И сопроводили картинкой — ветви дерева убраны, светофор и знаки отчетливо видны.

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