Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением

15:53, 05 июля 2019, ПАИ

«Создание музея федерального уровня даст Псковской области продвижение не только на всероссийском, но и на международном уровне», - заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова на рабочем совещании в администрации Псковской области 5 июля.

Алла Манилова отметила, что опыт по передаче на федеральный уровень такого количества объектов, как планируется в Псковской области, уникален, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В ведомстве добавили, что сейчас достигнуты договоренности с министерством культуры о выполнении экспертной оценки всех вошедших в новый музей объектов.