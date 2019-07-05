0
18:19
Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
17:42
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
16:51
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
16:18
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
15:53
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
15:44
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
15:12
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Устроивший резонансное ДТП в Великих Луках иеродиакон останется на прежнем месте службы

Устроивший резонансное ДТП в Великих Луках иеродиакон Андрей (Парфёнов) останется на своем прежнем месте службы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

«Место работы в должности заведующего канцелярией епархиального управления оставить без изменения», – говорится в решении церковного суда Великолукской епархии от 13 июня, которое утверждено епископом Великолукским и Невельским Сергием 5 июля.

Однако к иеродиакону применена санкция – клирику запрещены священнослужения сроком на год. При этом срок учитывается с начала запрещения – с 12 января, когда произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником котором стал иеродиакон. Он сел за руль автомобиля Toyota Camry в нетрезвом состоянии и столкнулся Daewoo Nexia. В результате серьезно пострадали 21-летняя девушка и 43-летняя женщина в Daewoo Nexia.

В мае сообщалось, что иеродиакона Великолукский городской суд приговорил за данное ДТП к 1,5 годам условно, а также лишил его права управления транспортными средствами на 2 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
05 июля 2019
Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
05 июля 2019
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
05 июля 2019
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
05 июля 2019
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
05 июля 2019
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
05 июля 2019
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
05 июля 2019
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
05 июля 2019
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева

Идет загрузка...