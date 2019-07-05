Устроивший резонансное ДТП в Великих Луках иеродиакон останется на прежнем месте службы

17:40, 05 июля 2019, ПАИ

Устроивший резонансное ДТП в Великих Луках иеродиакон Андрей (Парфёнов) останется на своем прежнем месте службы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

«Место работы в должности заведующего канцелярией епархиального управления оставить без изменения», – говорится в решении церковного суда Великолукской епархии от 13 июня, которое утверждено епископом Великолукским и Невельским Сергием 5 июля.

Однако к иеродиакону применена санкция – клирику запрещены священнослужения сроком на год. При этом срок учитывается с начала запрещения – с 12 января, когда произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником котором стал иеродиакон. Он сел за руль автомобиля Toyota Camry в нетрезвом состоянии и столкнулся Daewoo Nexia. В результате серьезно пострадали 21-летняя девушка и 43-летняя женщина в Daewoo Nexia.

В мае сообщалось, что иеродиакона Великолукский городской суд приговорил за данное ДТП к 1,5 годам условно, а также лишил его права управления транспортными средствами на 2 года.