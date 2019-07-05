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Общество

Пройти диспансеризацию в выездном ФАПе у «Маяка» могут псковичи на следующей неделе

С 8 по 12 июля в Пскове на территории магазина «Маяк» (Рижский проспект) горожане могут пройти диспансеризацию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской городской поликлиники, мобильный ФАП с госномером В 862 КР 60 будет дежурить возле «Маяка» в эти дни с 10:00 до 14:00.

Диспансеризация в выездном ФАПе включает в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования.

Подробности о диспансеризации можно узнать по телефонам приемной главного врача: (8112) 53-49-42, или отделения профилактики: (8112) 53-62-14.

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