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День рыбака отпразднуют в Гдовском районе на берегу Чудского озера

14 июля в Гдовском районе в посёлке Устье на берегу Чудского озера отпразднуют День рыбака, сообщает газета «Гдовская заря».

С 10:00 до 12:00 запланировано катание по Чудскому озеру на рыбацких судах. С 12:00 и до вечера пройдут большие народные гулянья на городском пляже. В программе: театрализованное представление от артистов и творческих коллективов Центра досуга и культуры - «Подводная фабрика звёзд», затем состоится фестиваль красок, пенная вечеринка и турнир по пляжному волейболу, в котором смогут принять участие все желающие.

На берегу будут работать закусочные, кроме того, состоится обязательное угощение всех гостей праздника чудской ухой.

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