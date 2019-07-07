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Общество

Более 30 кубометров мусора вывезли сотрудники «Экопрома» из леса в Пустошкинском районе

Фото из "Инстаграма" @mehuborka_pskov

3-4 июля компания «Экопром» провела уборку несанкционированной свалки в лесу рядом с деревней Холюны Пустошкинского района, сообщается в «Инстаграме» регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Уборка производилась вручную, так как работать пришлось в труднодоступном месте вдоль лесной дороги. Использовалась и специализированная техника, с помощью которой осуществлялась механическая погрузка.

Объём вывезенного мусора превысил 30 кубометров.

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