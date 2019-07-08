Комедию с «грузинским акцентом» представят Пскове

13:22, 08 июля 2019, ПАИ

Музыкальную комедию с «грузинским акцентом» «Невеста из Имеретии» покажут в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина актеры Новороссийского театра драмы 9 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, постановка главного режиссера новороссийского театра Евгения Кушпеля расскажет о взаимоотношении поколений в одной грузинской семье.

«В маленькой грузинской деревне все живут небогато, но весело. Все проблемы решают сообща, собираясь за большим столом. В семье Бекиных произошло горе – умерла любимая жена. Прошел год, и он надумал жениться. Его дети испугались. Если молодую найдет, и она родит ему сына, то она станет его сонаследником и все придется делить пополам!? И дом, и сад, и корову! И тогда они решают найти ему невесту сами. И чтобы она молодая была еще! Лет пятьдесят, не больше! И чтобы она ни разу не рожала! На помощь они зовут двух своих друзей, один из которых предлагает украсть свою мачеху, ставшую недавно вдовой», – говорится в аннотации к спектаклю.

Постановка пройдет на большой сцене Псковского драмтеатра 9 августа в 19.00. Для зрителей 12+. Билеты уже в продаже на сайте театра. С 27 июня по 25 июля касса театра работает в Псковской областной филармонии (улица Некрасова, 24).