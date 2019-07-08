Война с «наливайками»: Как изменить ситуацию в Псковской области

17:55, 08 июля 2019, ПАИ

Проблема с «наливайками» — местами, в которых продаётся алкоголь в запрещенное законом время, — в Псковской области по всей видимости достигла своего апогея. Если раньше лишь незначительная часть жителей региона обращала внимание на эту тему, то сейчас количество жалоб от граждан значительно увеличилось. Причем псковичи стали жаловаться не только в правоохранительные и контролирующие продажу алкоголя органы, но и высшие эшелоны региональной власти, напрямую к губернатору. Оно и понятно, ведь такие заведения в основном размещаются в жилых домах, а значит напрямую затрагивают жизнь граждан. У «наливаек» в позднее вечернее и ночное время скапливается большое количество любителей выпить, что приносит жителям домов и их соседям большие неудобства со всеми вытекающими последствиями: шум, гам, пьяные дебоши и справление естественной нужды прямо у подъездов жилых домов.

Псковское агентство информации решило разобраться в вопросе и узнать о предлагаемых путях его решения.

Бороться или не бороться

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев считает, что вопрос с «наливайками» достаточно «скользкий». С точки зрения бизнеса «наливайки» фактически в своей деятельности не допускают таких нарушений, которые бы повлекли за собой их закрытие. «Если бы они что-то нарушали, то их бы уже давно закрыли. Поэтому говорить о «борьбе с «наливайками» нет смысла», - настаивает Аркадий Мурылев. При этом он подчеркивает, что основная проблема в этом вопросе — жалобы граждан на общественный порядок, который нарушается рядом с этими заведениями. «В этой части я бы сделал акцент на действиях наших правоохранительных органов в плане нарушения общественного порядка вокруг этих наливаек», - уточнил он.

Напротив член общественной палаты Псковской области Дмитрий Яковлев назвал проблему с «наливайками» острой для Псковской области. По его мнению, «наливайки» — по сути легальный способ продажи алкоголя круглосуточно. «Все прекрасно понимают, что внешне «наливайки» не соответствуют общепринятым понятиям «кафе» и «ресторан». Они по факту являются обычным магазином, который прикрываясь лазейками в законе совершенно легально торгует алкоголем круглые сутки», — подчеркнул он. И с этим действительно нельзя не согласится, так как сегодня любое заведение имеет законное право при определенном наборе документов открыться как точка общественного питания, которой разрешено продавать, в том числе и алкоголь. Дмитрий Яковлев настаивает, что это большое упущение в российском законодательстве.

Нарушения в продаже

Сегодняшнее законодательство допускает продажу алкоголя в разливном виде в ночное время. Однако нередко заведения, которые получают разрешения на продажу алкоголя в «запретное время», умудряются допускать нарушения во время продажи. Причем они самые разнообразные, так сказать на любой «вкус и цвет». Это и продажа контрафактной алкогольной продукции, и продажа алкоголя на вынос, и заниженная стоимость спиртного, и даже продажа алкоголя несовершеннолетним. По сути подобные нарушения выявляются не только у «наливаек», но это не отменяет того факта, что заведениям, которые продают алкоголь в позднее вечернее и ночное время, также как и всем необходимо строго и безукоризненно соблюдать российское законодательство.

Уже долгое время с подобными нарушениями пытаются бороться активисты из «Трезвой России». В рамках акций, которые они проводят, на территории Псковской области выявляется большое количество нарушений при продаже алкоголя, и большая часть из них чаще всего связана именно с «наливайками». Дмитрий Яковлев, который ранее принимал непосредственное участие в деятельности «Трезвой России», отметил, что несмотря на то, что в рамках мероприятий выявлялось огромное количество нарушений, в большинстве своём всё осталось как и прежде - «наливайки» продолжили своё существования именно по тем адресам, где были выявлены нарушения.

Удивляет и другая составляющая при продаже алкоголя в «наливайках». Зачастую эти заведения не оборудованы даже столиками, где можно сесть и выпить приобретённое спиртное, и по сути «наливайки» продают алкоголь на вынос как обычный магазин. Но чтобы соблюсти законодательство, продавцы откручивают пробку на бутылке, которую купил посетитель, и вуаля — все в рамках закона. Но иногда продавцы даже не делают и этого, и в итоге местные жители в «запретное» для продажи время выходят из таких заведений с закрытом алкоголем, хотя по законодательству подобные заведения должны продавать алкоголь в таре, но только при условии, что она открыта. При этом предполагается, что посетитель будет сидеть в данном заведении и выпивать, а не «шататься» с бутылкой где-то по улицам. Наглядный пример — покупка шампанского в таких заведениях. Очевидно, что покупать открытое шампанское посетитель не станет, так как тогда отчасти теряется ценность этой покупки. И чтобы «ублажить» клиента продавцы наливаек просто-напросто продают шампанское в закупоренном виде. По словам Дмитрия Яковлева, в рамках акций активисты «Трезвой России» часто фиксировали у «наливаек» подобные нарушения.

Что же касается продажи алкоголя в «наливайках» ниже рыночной стоимости, то, по мнению уполномоченного по правам предпринимателей Псковской области, этот вопрос необходимо задавать соответствующим контролирующим органам, которые должны проверять причины занижения цены, не является ли спиртное и вовсе контрафактной продукцией. К примеру, с 1 января 2019 года в России минимальная розничная цена на 0,5 литра водки установлена в 215 рублей. Тогда как, по словам, Дмитрия Яковлева активисты «Трезвой России» фиксировали в Псковской области случаи, когда этот объем спиртосодержащего напитка продавали в «наливайках» примерно за 150 рублей.

Ограничение продажи алкоголя

В России запрет на продажу алкоголя после 23:00 вступил в силу еще 1 июля 2012 года. В ряде регионов России позже утверждали нормативные акты, которые еще больше ограничивали время продажи спиртного. В Псковской области, к примеру, купить алкоголь в обычных магазинах нельзя с 21:00 до 11:00. И для тех, кто хочет выпить в эти часы «на помощь» приходят как раз те самые «наливайки».

По мнению Аркадия Мурылёва, именно ограничение продажи алкоголя в розничной сети является основной причиной существования «наливаек» на территории Псковской области. По этой причине уполномоченный по правам предпринимателей региона предлагает пересмотреть время запрета на продажу алкоголя и взять пример с регионов-соседей - Ленинградской или Новгородской областей. То есть расширить время продажи алкоголя в торговых сетях. «Когда я бываю в Новгороде, то вижу, что таких магазинов, как, например, «Литра» становится меньше», - заметил он.

Дмитрий Яковлев считает, что продлением продажи алкоголя в магазинах проблему с «наливайками» не решить. «Если мы разрешим продавать алкоголь не до 21:00, а скажем до 22:00, то от этого «наливайки» не закроются», - отметил он. При этом член Общественной палаты Псковской области подчеркнул, что введение ограничения на продажу алкоголя было введено для сохранения здоровья населения. «Если мы сейчас совершенно свободно дадим людям покупать алкоголь круглосуточно, то это окажет пагубное влияние на здоровье нашей нации. Даже такие ограничения, что алкоголь после 21:00 приобрести нельзя, очень многих останавливают от приобретения ненужного им спиртного, когда люди идут в магазин и «до кучи» покупают бутылку», - отметил Дмитрий Яковлев.

Отчасти с этим утверждением можно согласиться.

Опять же в Псковской области пока ещё не такое огромное количество «наливаек» и зачастую, многим просто лень добираться до них, а значит гражданин может отказаться выпить в конкретный момент. Но, с другой стороны - те, кто хотят выпить, уж точно найдут, где приобрести алкоголь.

Пути решения

Каковы же пути решения вопроса с «наливайками»? По мнению Аркадия Мурылева, первое и самое важное — разобраться с жалобами граждан на такие заведения, а вернее на нарушения общественного порядка возле них. «Если правоохранительные органы наведут общественный порядок возле «наливаек», то, конечно, жалобы от граждан на эти заведения поступать не будут», - считает он. Второе, что необходимо сделать, - это пересмотреть время запрета на продажу алкоголя и пойти по пути соседствующих с Псковской областью регионов.

Дмитрий Яковлев считает, что решения вопроса «наливаек» необходимо вернуть регионам полномочия в ужесточении борьбы с алкоголизацией населения. Но для того, чтобы это сделать, псковичи должны выступить с законодательной инициативой на федеральный уровень. В настоящие время администрация Псковской области фактически не обладает никакими полномочиями, которые могут как-то регламентировать деятельность «наливаек» и уж тем более закрыть их. Единственное, что сейчас может местная власть — проводить внеплановые проверки при наличии соответствующих оснований, а при выявлении нарушений применять в отношении нарушителей меры административного воздействия и иной правовой ответственности. Об этом, кстати, не так давно писал на сайте ведерников.рф председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, которому глава региона Михаил Ведерников поручил разобраться с жалобой псковича на «наливайки».

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев также заметил, что, возможно, следует изменить нормы, связанные с понятием общепита: почему появляются «так называемые бары, которые не являются барами». «Конечно, и эти нормы следует изменить на федеральном уровне», - сказал он.

Член Общественной палаты Псковской области Дмитрий Яковлев также обратил внимание на регламентирование понятия «общепита». По его мнению, необходимо выводить определенный параметр площади заведения, обеденного зала. Также обязательным условием для места общественного питания должна быть кухня, обеспечивающая клиентов блюдами в течение работы заведения. При этом Дмитрий Яковлев категорически выступает за то, чтобы убрать «наливайки» из помещений жилых домов. «Можно только представить, как мучаются соседи, под чьими окнами круглыми сутками продают алкоголь», - отметил он.