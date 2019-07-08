0
10:33
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
16:31
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
13:23
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
18:11
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
14:22
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
16:05
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
12:11
Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре
Еще новости
Экономика

Россиянам пересчитали стоимость жилья

Минстрой увеличил норматив стоимости квадратного метра жилья в России почти на две тысячи рублей, следует из приказа ведомства №353/пр.

Во втором полугодии 2019-го стоимость «квадрата» в среднем по России составит 45,133 тысячи рублей — вместо прежних 43,374 тысячи рублей. Также установлены новые показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по субъектам России на третий квартал 2019 года, пишет Лента.ру.

В Москве «квадрат» официально оценили в 99,378 тысячи рублей, в Московской области — в 61,04 тысячи. Для Санкт-Петербурга его стоимость составит 76,142 тысячи рублей. Минимальный показатель в Саратовской области — 30 тысяч рублей за метр. Данные показатели будут использоваться для расчета социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

За июнь 2019-го средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась почти на 8 процентов, до 64,8 тысячи рублей. Это максимум с июня 2015-го, когда значение достигало 64,4 тысячи рублей. Дороже всего квартиры в Москве — 212,5 тысячи рублей за «квадрат». За год к июлю столичная недвижимость подорожала на 9 процентов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
08 июля 2019
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
04 июля 2019
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
03 июля 2019
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
02 июля 2019
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
02 июля 2019
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
01 июля 2019
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре
01 июля 2019
Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...