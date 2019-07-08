Россиянам пересчитали стоимость жилья

22:41, 08 июля 2019, ПАИ

Минстрой увеличил норматив стоимости квадратного метра жилья в России почти на две тысячи рублей, следует из приказа ведомства №353/пр.

Во втором полугодии 2019-го стоимость «квадрата» в среднем по России составит 45,133 тысячи рублей — вместо прежних 43,374 тысячи рублей. Также установлены новые показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по субъектам России на третий квартал 2019 года, пишет Лента.ру.

В Москве «квадрат» официально оценили в 99,378 тысячи рублей, в Московской области — в 61,04 тысячи. Для Санкт-Петербурга его стоимость составит 76,142 тысячи рублей. Минимальный показатель в Саратовской области — 30 тысяч рублей за метр. Данные показатели будут использоваться для расчета социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

За июнь 2019-го средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась почти на 8 процентов, до 64,8 тысячи рублей. Это максимум с июня 2015-го, когда значение достигало 64,4 тысячи рублей. Дороже всего квартиры в Москве — 212,5 тысячи рублей за «квадрат». За год к июлю столичная недвижимость подорожала на 9 процентов.