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Общество

Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре

 Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина подготовил афишу на август и сентябрь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в новом 114-м сезоне купить билеты на репертуарные спектакли театра на Большой сцене можно за половину стоимости заранее в театральной кассе.

Сезон начнется 17 августа с мистической «Пиковой дамы». В роли Германа, дебютирует молодой актёр Лев Орешкин. 24 августа и 28 сентября на сцене вновь покажут комедию «Очень громкая премьера». Спектакль Петра Шерешевского по мотивам гоголевской комедии «Ревизор» можно посмотреть 29 августа и 29 сентября. На эти постановки уже сейчас можно приобрести билеты с 50-процентной скидкой.

1 сентября состоится показ спектакля-комикса по пьесе американского драматурга Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона», а 4 сентября – фантастической комедии «R.E.P.L.I.K.A» по пьесе Марии Зелинской от режиссера Александра Баркара. Постановку пьесы Ярославы Пулинович «Жанна» еще раз можно увидеть 25 сентября. Чеховский спектакль «Ионыч» театр покажет 5 сентября.

Для детей очередной раз представят постановку Александры Ловянниковой «Год Жирафа» 29 сентября, а 27 сентября школьникам и их родителям предложат «погрузиться в пионерскую эпоху 30-х годов и вместе с гайдаровскими героями Чуком и Геком».

С 8 по 11 августа на сцене Псковского драмтеатра пройдут гастроли Новороссийского муниципального драматического театра имени В. Амербекяна. 8 августа зрителей ждет ностальгическая комедия о московских временах 70-х годов «Что-то зазвенело». 9 августа покажут «зажигательную» музыкальную комедию с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии». 10 августа – спектакль-ретро «Пять вечеров» по пьесе А. Володина. 11 августа заключит гастроли Новороссийского театра трагикомедия «Играй, скрипач!» по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва».

Гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли». Билеты уже в продаже онлайн, на сайте театра.

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