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Общество

Более 6 млрд рублей направят на рекультивацию свалок в России в 2020 году

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В 2020 году в России на рекультивацию свалок направят более 6 млрд рублей. Это будет сделано в рамках направления «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и экологии России.

В ведомстве не уточнили полный список объектов, для работ на которых регионам будут перечислены эти средства, однако отметили, что критерии для их отбора будут прежними. В 2019 году планируется завершить рекультивацию в восьми регионах на 33 объектах, в том числе на свалках промышленных отходов.

Ранее ПАИ сообщало, что псковские власти до 2024 года направят более 206 млн рублей на проект «Чистая страна». На эти деньги будут ликвидированы свалка в Пскове и нефтехранилище в Невеле.

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