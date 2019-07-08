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Экономика

Налоговые поступления выросли в Псковской области на 208 млн рублей

По итогам перового полугодия в консолидированный бюджет страны Управление ФНС России по Псковской области мобилизовало 10,7 млрд рублей налогов и сборов, что на 208,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС. 

В федеральный бюджет из общей суммы ушли 2,4 млрд рублей, в консолидированный бюджет Псковской области -  8,3 млрд рублей, что на 7,9% или на 600 млн рублей больше, чем в прошлом году. Эти средства распределились так: 6,6 млн рублей поступили в казну региона, 1,7 млрд рублей – в бюджеты муниципалитетов.

В общем объёме поступлений 51,9% или 4,3 млрд рублей приходится на налог на доходы физических лиц, 22,6% или 1,9 млрд рублей – на налог на прибыль организаций, 13,8% или 1,2 млрд рублей на налоги имущественного характера, 11,1% или 926,7 млн рублей на налоги со специальными режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения).

С января по июнь в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 7,3 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. Это на 16,6% или 1 млрд рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе в Пенсионный Фонд РФ поступили 5,5 млрд рублей, в Фонд социального страхования РФ – 579,5 млн рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,2 млрд рублей.

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