Детские дебетовые карты

16:42, 09 июля 2019, ПАИ

В соответствии с законом РФ оформить пластиковую карту или любой другой банковский продукт могут только совершеннолетние лица. При этом нужно учитывать, что все кредитные компании функционируют под жестким королем законодательных и правоохранительных органов, поэтому лица, не достигшие 18 лет, не смогут получить займ. И даже то, что дебетовая карточка предполагает использование только личных средств никак не влияет на положение закона.

Но сегодня детские банковские карты стали доступными благодаря тому, что банки смогли предложить возможность их оформления и привязки к счету представителя ребенка. Правило о привязке карты ребенка к счету родителя распространяется на все случаи, где предполагается выдача карты лицу, не достигшему 14-летнего возраста. В случае со старшими детьми предусмотрены некоторые исключения.

Стоит отметить, что в целом дебетовые карты - это очень удобный и полезный банковский продукт, упрощающий жизнь пользователям.

Особенности функционирования подростковых и детских карт.

Использование таких карт ничем не отличается от применения стандартных дебетовых карточек. С помощью этой карты можно оплачивать покупки и услуги только личными средствами, поскольку кредитный лимит в этом продукте не предусматривается. Важной особенностью является и то, что родитель, к счету которого привязана карта, сможет контролировать все операции.

В качестве дебетового родительского счета может использоваться даже самая обычная дебетовая карта, которую использует один из родителей. Также детскую карту можно привязать к родительскому депозиту, открытому в этом же банке. Вклад или депозит в обязательном порядке предполагают процесс снятия, поскольку с данного счета на детскую карту должны переводиться средства.