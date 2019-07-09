ТК «ПИК 60» в Пскове готовится к дню рождения

17:46, 09 июля 2019, ПАИ

ТК «ПИК 60» готовится к дню рождения, который состоится 28 июля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации комплекса, 10 июля, можно будет получить билеты для участия в розыгрыше призов. Они выдаются в любом магазине торгового комплекса при покупке от 500 рублей. Организаторы обращают внимание на то, что количество билетов ограничено.

Главные призы праздничного розыгрыша - телевизор и годовой абонемент в аквапарк «Акваполис». «Больше билетов - больше шансов выиграть», - отметили в администрации комплекса.