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Общество

17 псковских педагогов получат поддержку из федерального и областного бюджетов

17 заслуживших общественное признание педагогов из Псковской области получат денежное поощрение из федерального и областного бюджетов за высокие достижения в педагогической деятельности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, 9 июля прошло заседание конкурсной комиссии по отбору лучших учителей для получения финансовой поддержки.

В этом году на конкурс поступили 17 заявок, большая часть из Пскова. Также на получение денежного поощрения претендовали учителя из Палкинского, Стругокрасненского, Дедовичского, Бежаницкого, Новосокольнического, Гдовского, Плюсского, Себежского районов. Больше всего заявок поступило от педагогов начальных классов, преподавателей русского языка и литературы, физической культуры и иностранного языка. Возраст участников конкурса -  от 37 до 63 лет.

В итоге конкурная комиссия присудила четырём учителям премии в 200 тысяч рублей из федерального бюджета, шести – премии администрации Псковской области в размере 100 тысяч рублей. Ещё семи педагогам выплатят по 25 тысяч рублей из региональной казны.

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