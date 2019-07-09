Расходы Псковской гордумы на 2020 год предлагается уменьшить

18:14, 09 июля 2019, ПАИ

Расходы Псковской городской Думы на 2020 год предлагается сократить. Соответствующие поправки в бюджет города на плановый период рассмотрел комитет гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством Григория Турчина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Бюджет Псковской Думы на следующий год по проекту закона составит 55,7 млн рублей, что на 6% или на 3,7 млн рублей меньше показателя текущего года. В этом году гордуме выделено 59,4 млн рублей. Экономить предлагается на контрактах со СМИ, на капительном ремонте здания Думы, на закупке сувенирной продукции и представительских расходах.

В пресс-службе напомнили, что смета расходов гордумы на 2019 год также была уменьшена. Её сократили на 1,3 млн рублей, которые пошли на расходы в связи с проведением Международных Ганзейских дней, на ремонт пищеблока в средней образовательной школе №18 и учебного класса в общеобразовательной школе №1.

Также на заседании комитета были рассмотрены поправки в бюджет текущего года и плановый период 2020 и 2021 годов. По словам начальника финансового Управления администрации Пскова Тамары Винт, доходы городской казны на 2019-й увеличиваются на 66,6 млн рублей, на 2020-й – на 101 млн рублей, на 2021-й – на сумму около 95 млн рублей.

Члены бюджетного комитета поддержали предложенные поправки и рекомендовали коллегам принять их на сессии 12 июля.