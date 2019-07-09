Названы самые опасные для здоровья профессии

22:44, 09 июля 2019, ПАИ

Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ведомства.

Самой опасной для здоровья человека сферой деятельности признана добыча полезных ископаемых. По словам специалистов, именно в этой отрасли в прошлом году была зарегистрирована почти половина профессиональных патологий. Также опасными признаны обрабатывающие производства, предприятия транспортировки, сельское хозяйство и строительство.

В докладе отмечается, что самой распространенной причиной профессиональных патологий стало влияние физических факторов производственных процессов на организм работника. Её доля в общей структуре возросла в 2018 году и составила 49,85 %. Физические факторы производства – шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения.