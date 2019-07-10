Процедуру предоставления мер соцподдержки инвалидам упростили в России

09:41, 10 июля 2019, ПАИ

В России упростили процедуру предоставления мер социальной поддержки и услуг людям с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», соответствующий закон в третьем чтении приняла Государственная Дума с учетом поправки партии о праве на бесплатную парковку для инвалидов в любом городе страны.

Координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда», заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев рассказал, что с 2020 года органы государственной власти и местного самоуправления смогут предоставить право на бесплатную парковку с учетом сведений из общероссийского электронного реестра инвалидов. По его словам, этот ресурс поможет наладить взаимодействие между ведомствами, к которому относятся и вопросы бесплатного использования мест для инвалидов на парковках общего пользования в разных городах.

Парламентарий заметил, что благодаря федеральному реестру человека с ОВЗ, приехавшего из другого города и имеющего право на бесплатную парковку, не оштрафуют из-за отсутствия сведений в региональной базе данных. Новый закон даст человеку с инвалидностью возможность вносить в реестр сведения о личном транспорте через личный кабинет

«Так как человек может поменять транспортное средство, у него будет возможность внести в Федеральный реестр сведения о нем, - пояснил Михаил Терентьев. - Тем самым мы исключим такую ситуацию, когда инвалида автоматически штрафуют при видеофиксации, потому что сейчас система фиксации нарушений не видит знак «Инвалид», а видит только номерной знак автомобиля».

Депутат уверен, что поправки позволят и дальше развивать Федеральный реестр людей с инвалидностью для улучшения предоставления им муниципальных и государственных услуг. Он заметил, что сейчас справку о подтверждении инвалидности нужно носить с собой и показывать при необходимости. Развитие сервиса позволит избавиться от бумажных справок. «В будущем к этому Федеральному реестру будут присоединены органы государственной власти и органы местного самоуправления», - заключил Михаил Терентьев.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. С этого дня начнется переходный период сроком 6 месяцев, в который инвалид, его законный или уполномоченный представитель смогут подать заявление для размещения информации о транспортном средстве в Федеральном реестре инвалидов. В течение этого времени можно продолжать использовать опознавательный знак «Инвалид».