Медали «За любовь и верность» вручены двум псковским семьям

13:16, 10 июля 2019, ПАИ

10 июля в администрации Псковской области чествовали семьи Груздовых и Горбачевых, которые прожили в браке 50 лет. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с «золотой свадьбой» юбиляров поздравила его первый заместитель Вера Емельянова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вера Емельянова поблагодарила семьи Груздовых и Горбачевых за труд, терпение и за пронесенные через всю жизнь любовь и верность. Она отметила, что своим примером юбиляры доказывают, что семья — самое главное в жизни. Вице-губернатор пожелала им не останавливаться на достигнутом, и встретить вместе ещё не один совместный юбилей.

После этого Вера Емельянова вручила двум псковским семьям медали и удостоверения «За любовь и верность», а также грамоты организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в России.