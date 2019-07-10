126 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области со 2 по 9 июля

14:52, 10 июля 2019, ПАИ

Со 2 по 9 июля в лечебно-профилактические учреждения Псковской области с укусами клещей обратились 126 человек, в том числе 25 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в регионе Сергей Никифоров.

За минувшие 7 дней жалоб на укусы клещей не поступало из Великолукского, Куньинского, Палкинского, Пустошкинского и Пыталовского районов. В Пскове клещи покусали 30 человек (5 детей). Иммуноглобулин введен 4 детям в Гдовском, Невельском, Опочецком, Стругокрасненском районах. Против клещевого вирусного энцефалита привиты 3 человека.

В микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области поступили 95 клещей. 7 были исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит (результаты отрицательные), 88 - методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз 88 клещей (25 насекомых оказались переносчиками боррелиоза, 1 – эрлихиоза, 2 –анаплазмоза).

Всего с начала года в регионе зарегистрированы 2 тыс. 806 пострадавших от укусов клещей, среди них 665 детей. С жалобами на присасывание клещей обращались не только жители Псковской области, но и приезжие из Ленинградской (14 человек), Мурманской (4 человека), Московской (2 человека), Тульской областей (2 человека), Казани (1 человек). Иммуноглобулин введен 128 людям.

По состоянию на 9 июля микробиологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовала 1623 клещей. Акарицидные обработки на территории региона проведены на площади 481,938 га, в том числе 92,388 га – в детских оздоровительных лагерях. Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 3 тыс. 90 человек, из них 330 - дети.

После укуса клеща можно обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, дом № 23; улица Школьная, дом № 24.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, дом 21а, телефон 66-42-80; город Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, дом 23, телефон: 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеют лицензию на уничтожение насекомых и грызунов и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).