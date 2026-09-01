Фестиваль «Время открытий» проходит в Пскове

16:55, 01 сентября 2026, ПАИ

Фестиваль «Время открытий» проходит в Финском парке Пскова сегодня, 1 сентября. Мероприятие, ориентированное на учащихся 9–11-х классов и студентов, объединило творчество, просвещение, спорт и возможности для профессионального и личностного развития. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



























В пространстве «Просвещение» сегодня проходят лекции о возможностях для молодёжи. Отдельным пунктом программы стала встреча с министром молодёжной политики региона Дмитрием Яковлевым и врио ректора ПсковГУ Сергеем Николаевым, во время которой участники смогли задать вопросы в неформальной обстановке.

На площадке «Знакомство» работает выставка учебных заведений, а также тематические зоны сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай», центра «Воин» и федерации фиджитал-спорта. В пространстве инициатив гости знакомятся с деятельностью «Движения первых», студотрядов, медиа «Толк» и кадрового центра. Для любителей активного отдыха организовано спортивное пространство с лазертагом, лучным тиром и площадкой ПсковГУ.

Организаторами фестиваля выступают Центр молодёжи и общественных инициатив и Псковский государственный университет при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи и национального проекта «Молодёжь и дети».