Две новые награды могут появиться в Псковской области

17:39, 10 июля 2019, ПАИ

Общественная палата Псковской области предлагает внести поправки в региональный закон «О наградах Псковской области». Его предлагается дополнить двумя новыми наградами. Инициативу обсудили на заседании совета палаты 10 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, предлагается дополнить перечень региональных наград почетным званием «Заслуженный меценат Псковской области», обладатель которого будет получать почетный знак «Заслуженный меценат Псковской области». Конкурс на создание эскиза этого знака планируется объявить.

Председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах отметил, что Россия отмечает выдающихся меценатов каждый год в рамках общенациональной акции «Меценат года». В Псковской области в настоящее время не действует такая форма поощрений как почетное звание и почетный знак.

«Звание «Заслуженный меценат Псковской области» - это признание заслуг не только тех, кто оказывал финансовую поддержку проектам в разных областях, в том числе и направленным на сохранение историко-культурного наследия России, но и всего общества», - отметил Анатолий Мультах.

Член Общественной палаты Галина Неваленная добавила, что награды нужно вручать заслуженным людям, а не всем подряд.

На заседании совета также была рассмотрена инициатива члена общественной палаты региона Алены Козловой о внесении предложения в Геральдический совет об объявлении конкурса на создание эскиза знака «Доброволец Псковской области».

Анатолий Мультах отметил, что такой знак предлагается как форма поощрения россиян, иностранцев и лиц без гражданства за добровольную службу обществу, достижения и инновации в сфере организации добровольческой деятельности, вклад в развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в Псковской области.

При этом отмечалось, что знак - общественная награда, не имеющая статуса государственной, она не предполагает материального вознаграждения и не наделяет обладателя правом на получение мер социальной поддержки.

Совет Общественной палаты Псковской области поддержал инициативы и теперь предложения будут направлены на рассмотрение Геральдического совета при администрации региона.

Ранее в Псковской области были введены звание «Почетный гражданин Псковской области», почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава». Инициатором появления региональных наград выступил губернатор Михаил Ведерников. Он внёс в Псковское областное Собрание соответствующий законопроект о «Наградах Псковской области», который был окончательно принят 25 октября.