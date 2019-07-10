Высокие темпы строительства Дновской школы отметил Василий Осипов

20:18, 10 июля 2019, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в составе областной комиссии оценил ход строительных работ 50-й школы в Дно 10 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор отметил высокий темп работы подрядчика.

По словам Василия Осипова, за 2 минувшие недели с его последнего посещения стройки подрядная организация проделала большую работу. Родители учеников, которые вместе с советником главы региона Татьяной Пахомовой и председателем областного комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым вошли в состав комиссии, также были удовлетворены темпами строительных работ.

Представители подрядчика рассказали, что на строительной площадке работают 130 человек, и не поставили под сомнение то, что школу откроют ко Дню знаний – 1 сентября.

Василий Осипов напомнил, что строительство школы – на личном контроле Михаила Ведерникова. Именно по поручению главы региона, как отметили в пресс-службе, комиссия выехала установить, будет ли объект сдан в срок.

Проверяющие увидели, что основной массив работ предстоит выполнить в спортзале. На 3-м этаже рабочие во время инспекции вели красочные работы в коридорах и кабинетах. Продолжаются работы и в актовом зале.

В туалетных комнатах подрядчик уже установил сантехнику. Также комиссия увидела, что классы готовы к установке оборудования. Единственные работы, которые подрядчик приостановил, связаны с благоустройством пришкольной территории, поскольку мешают дожди.

Василий Осипов при осмотре школы попросил Татьяну Пахомову продолжать наблюдение за ходом строительным работ. В пресс-службе рассказали, что в новую школу планируется перевести с домашнего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Школу строят в рамках государственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».