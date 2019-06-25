Вице-губернатор Василий Осипов проверил ход строительства Дновской школы

19:35, 25 июня 2019, ПАИ

«Никаких сомнений нет, что школа 1 сентября откроет двери своим ученикам», – сообщил заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов по итогам проверки строительства нового здания школы №50 в Дно на 500 мест. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор остался доволен увиденным.

Василий Осипов подчеркнул, что строители на объекте работают в выходные дни. Также он поручил к 1 июля закончить отделку части кабинетов на 2-м этаже, чтобы в них начали сборку мебели и монтаж оборудования. Представители подрядчика заверили, что приложат для этого все усилия.

В настоящее время в помещениях объекта ведутся отделочные работы: установка подвесных потолков, укладка плитки и линолеума, покраска. Помимо этого, рабочие благоустраивают территорию и готовят к монтажу электротехническое оборудование на улице.

Строительство объекта находится на контроле губернатора Михаила Ведерникова. Оно идет в рамках госпрограммы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». На реализацию проекта направлено свыше 378 млн рублей из федерального и областного бюджетов.