Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов

21:56, 10 июля 2019, ПАИ

«Специалисты ИКОМОС и ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность памятников по второму критерию», – прокомментировала руководитель Центра всемирного наследия и международного сотрудничества Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Надежда Филатова включение памятников древнего Пскова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает портал Культуромания.

Надежда Филатова уточнила, что второй критерий связан с международным влиянием и значимостью псковской архитектурной школы, которая оказала влияние не только на архитектуру России, но и на зарубежную.



Она привела в пример, что псковская архитектурная школа оказала влияние на знаменитый неорусский стиль конца XIX - первой половины XX века. «Храмы в этом стиле можно увидеть начиная от Рио-де-Жанейро до итальянского Бари. В Москве, например, в этом стиле построена Марфо-Мариинская обитель, в Париже — часовня на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа», – отметила специалист.

Надежда Филатова рассказала, что работа по включению памятников в список Всемирного наследия велась несколько лет. «Изначально номинация называлась «Кремли России», но она была отозвана нашей страной, поскольку оказалась не слишком проработанной. Часть ее составляли памятники Пскова. Местная администрация решила сделать отдельную номинацию. Возникла идея памятников древнего Пскова. Этим вопросом занимался Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области», – пояснила она.

По ее словам, было подготовлено досье – его направили в Центр всемирного наследия, но оно вернулось с существенными замечаниями. «После этого два года назад псковская администрация обратилась к нам — в Институт Наследия – с просьбой помочь доработать досье и согласовать его со структурами в ЮНЕСКО и ИКОМОС. Могу сказать, что мы полностью его переработали. После этого еще некоторое время занимались согласованием варианта с Центром всемирного наследия. Пришлось даже проводить дополнительное исследование, чтобы обосновать выборку этих памятников. Это была большая работа, и мы счастливы, что она завершилась успешно», – сообщила она.

По мнению Надежды Филатовой, статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – это международное признание значимости объекта, его влияния на мировую культуру. «Это и привлечение общественного внимания, и туристического потока. Включение объекта в так называемый элитарный клуб, где апробируются современные и продвинутые технологии сохранения памятников. Кроме того, это престиж страны, доступ к экспертной поддержке. Для России — еще дополнительное финансирование памятников, потому что в первую очередь федеральные средства направляются на объекты Всемирного наследия», – подчеркнула она.

7 июля ЮНЕСКО на 43-й сессии в Баку включил 10 храмов Пскова в список всемирного наследия.